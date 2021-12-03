Восточноевропейская лига по Dota 2 сделала логотип игрового турнира в стилистике советского движения пионеров, однако в него пришлось срочно вносить коррективы, так как он нарушал украинское законодательство, в частности, закон о декоммунизации.

Об этом пишет AIN.UA, ссылаясь на западную прессу.

Убрать логотип-оммаж на эпоху СССР затребовали сами разработчики игры Dota 2 — компания Valve. Крупный издатель опасался в открытую нарушать украинский запрет на демонстрацию коммунистических символов и знаков.

В лиге Epic Esports Events, которая стояла за организацией турнира, поспешили заявить, что «логотип не является коммунистической символикой и ничего не рекламирует». Однако значок все же заменили на нейтральный «E».

— Недавно мы получили обращение от Valve с просьбой изменить логотип турнира, так как это потенциально может нарушить украинское законодательство о запрете пропаганды коммунизма. Основной задачей Epic Esports Events является обеспечение беспроблемного соревнования для всех вовлеченных сторон. Поэтому, несмотря на уже изготовленные подарочные наборы, баннеры и другую продукцию с символикой турнира, а также заключение, подтверждающее, что этот логотип нельзя считать коммунистической символикой и, более того, что он не является пропагандой, было принято решение об изменении логотипа конкурса, — сказано в уведомлении организаторов турнира.

Напомним, в селе Мазурово Николаевской области хотят снести памятник начальнику дивизии Красной армии Василию Чапаеву, попадающий под декоммунизацию.