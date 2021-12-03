«Талибан» ввел прямой запрет на насильственные браки с женщинами, где девушку заставляют выйти замуж, несмотря на активное несогласие.

О либерализации прав для женщин сообщил официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид.

Спикер фундаменталистов подчеркнул, что женщина не является собственностью, а значит нельзя с ней поступать против ее воли.

— Женщина – это не собственность, а благородное и свободное человеческое существо; никто не может отдать ее кому-либо в обмен на мир или прекращение вражды, — заявил амбассадор исламистов на международной арене.

В число расширенных прав для женщин вошло разрешение получать наследство.

Напомним, заместитель главы комиссии «Талибана» по культуре Ахмадулла Васик заявил, что афганским женщинам, в том числе спорстменкам из национальных сборных, будет запрещено заниматься спортом.