Заместитель главы комиссии «Талибана» по культуре Ахмадулла Васик заявил, что афганским женщинам, в том числе спорстменкам из национальных сборных, будет запрещено заниматься спортом.

Об этом пишет The Guardian.

По его словам, женщинам будет запрещено заниматься любым видом спортом, который «обнажает их тело».

— Я не думаю, что женщинам будет разрешено играть в крикет, потому что в этом нет необходимости. В крикете они могут столкнуться с ситуацией, в которых их лица и тела не будут закрыты. Ислам не позволяет женщинам показываться в таком виде. В эпоху СМИ будут появляться фото и видео, и люди будут их смотреть. Ислам и Исламский Эмират не позволяют женщинам играть в крикет или заниматься любым видом спорта, в котором будет видно их лицо и тело, — заявил Ахмадулла Васик в интервью австралийской телекомпании SBS.

Он добавил, что ислам позволяет женщинам выходить на улицу только по необходимости, а спорт не является необходимостью.

Как сообщалось, двести пятьдесят судей в Афганистане опасаются за свою жизнь после того, как заключенные ими люди были освобождены талибами.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что необходимо договориться с представителями радикального движения «Талибан» о возобновлении эвакуации из Афганистана.

Ранее, ведущее канадское издание Globe and Mail написало об украинских бойцах, которые единственными согласились сопроводить из Кабула до аэропорта афганских беженцев.