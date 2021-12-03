На сегодняшний день штамм коронавируса «Омикрон» выявили в 38 странах. При этом вариант «Дельта» продолжает преобладать в мире.

Об этом сообщила глава отдела новых болезней Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

— На данный момент «Омикрон» выявили в 38 странах во всех шести регионах ВОЗ, — сказала Мария Ван Керкхове отвечая на вопросы о ситуации с коронавирусом в мире.

По ее словам, больше всего заразившихся штаммом «Омикрон» в Африке. При этом вариант «Дельта» продолжает оставаться доминирующим во всем мире.

Напомним, в Испании, а также в штатах США – Нью-Йорке, Калифорнии, Колорадо, Миннесоте и на Гавайях – выявили первые случаи штамма «омикрон».