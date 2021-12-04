Некоммерческая организация Unicode Consortium назвала самые популярные среди пользователей интернета в 2021 году эмодзи.

Статью подготовила глава подкомитета по смайликам Дженнифер Дэниел, пишет «НВ».

Топ-10 самых популярных смайлов возглавили смайлы «слезы радости» и «красное сердечко».

Полный список выглядит так:

слезы радости;

красное сердечко;

смеюсь прям не могу;

большой палец вверх;

лицо в слезах;

жест просьбы/сложенные руки;

воздушный поцелуй;

лицо в сердечках;

глаза сердечками;

лицо с улыбающимися глазами.

По статистике, приведенной Дэниел, 92% пользователей Интернета каждый день делятся эмодзи в сети. По категориям чаще всего использовали лицо, руки, растения и эмоции. Наименее популярными оказались флаги стран, хотя их в коллекции больше всего – 258.

В статье также привели статистику самых популярных эмодзи в разных категориях:

ракета в категории «Воздушный транспорт»;

изогнутый бицепс в «Части тела»;

букет в «Растения»;

бабочка в «Животные»;

человек, делающий колесо в «Спортивных людях».

Отметим, что в сентябре Консорциум Unicode анонсировал 14 версию Emoji. Пользователи теперь могут присылать друг другу эмодзи тролля, прикушенной губы, армейского поздравления, беременного мужчины и многие другие. Среди новинок были также две вариации сердечек: из двух ладоней и со сложенными большим и указательным пальцами руки (жест популярен среди фанатов K-Pop).

Напомним, в 2020 году наиболее упоминавшимися в Twitter были Илон Маск, Трамп и BTS.