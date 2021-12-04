Некоммерческая организация Unicode Consortium назвала самые популярные среди пользователей интернета в 2021 году эмодзи.
Статью подготовила глава подкомитета по смайликам Дженнифер Дэниел, пишет «НВ».
Топ-10 самых популярных смайлов возглавили смайлы «слезы радости» и «красное сердечко».
Полный список выглядит так:
По статистике, приведенной Дэниел, 92% пользователей Интернета каждый день делятся эмодзи в сети. По категориям чаще всего использовали лицо, руки, растения и эмоции. Наименее популярными оказались флаги стран, хотя их в коллекции больше всего – 258.
В статье также привели статистику самых популярных эмодзи в разных категориях:
Отметим, что в сентябре Консорциум Unicode анонсировал 14 версию Emoji. Пользователи теперь могут присылать друг другу эмодзи тролля, прикушенной губы, армейского поздравления, беременного мужчины и многие другие. Среди новинок были также две вариации сердечек: из двух ладоней и со сложенными большим и указательным пальцами руки (жест популярен среди фанатов K-Pop).
Напомним, в 2020 году наиболее упоминавшимися в Twitter были Илон Маск, Трамп и BTS.
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Некоммерческая организация Unicode Consortium назвала самые популярные среди пользователей интернета в 2021 году эмодзи.
Статью подготовила глава подкомитета по смайликам Дженнифер Дэниел, пишет «НВ».
Топ-10 самых популярных смайлов возглавили смайлы «слезы радости» и «красное сердечко».
Полный список выглядит так:
По статистике, приведенной Дэниел, 92% пользователей Интернета каждый день делятся эмодзи в сети. По категориям чаще всего использовали лицо, руки, растения и эмоции. Наименее популярными оказались флаги стран, хотя их в коллекции больше всего – 258.
В статье также привели статистику самых популярных эмодзи в разных категориях:
Отметим, что в сентябре Консорциум Unicode анонсировал 14 версию Emoji. Пользователи теперь могут присылать друг другу эмодзи тролля, прикушенной губы, армейского поздравления, беременного мужчины и многие другие. Среди новинок были также две вариации сердечек: из двух ладоней и со сложенными большим и указательным пальцами руки (жест популярен среди фанатов K-Pop).
Напомним, в 2020 году наиболее упоминавшимися в Twitter были Илон Маск, Трамп и BTS.