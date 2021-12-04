По состоянию на 4 декабря в Николаевской области выявлено 446 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Николаевской облгосадминистрации.

Из всех 109 620 (+446) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 66183 (+180);

Первомайск — 6124 (+38);

Южноукраинск — 3428 (+20);

Вознесенск — 2529 (+12);

Очаков — 1753 (+5).

На других территориях, в т.ч. в отдельных территориальных громадах, за минувшие сутки зарегистрировано 191 случай коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 2882 (+4) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 45 человек.

Выздоровело больных COVID-19 за сутки — 858, всего — 98242. Умерло всего от последствий COVID-19 — 3076, за сутки — 13.

На стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 1228 человек.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 3 декабря, зафиксировано 13 206 подтвержденных случаев COVID-19.