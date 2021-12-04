В Украине за минувшие сутки, 3 декабря, зафиксировано 13 206 подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки госпитализировали 2764 человека, летальных случаев — 436, выздоровели — 22 765.

Больше всего новых случаев в Киеве (1588), Полтавской, (924), Одесской (848) и Донецкой (814) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 3 490 855 человек, выздоровели — 3 041 385, летальных исходов — 88 002.