В Украине за минувшие сутки, 3 декабря, зафиксировано 13 206 подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки госпитализировали 2764 человека, летальных случаев — 436, выздоровели — 22 765.
Больше всего новых случаев в Киеве (1588), Полтавской, (924), Одесской (848) и Донецкой (814) областях.
За все время пандемии в Украине заболели 3 490 855 человек, выздоровели — 3 041 385, летальных исходов — 88 002.
Напомним, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что восемь областей готовы к выходу из «красной» зоны карантина. Министерство подало уже просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС.
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В Украине за минувшие сутки, 3 декабря, зафиксировано 13 206 подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки госпитализировали 2764 человека, летальных случаев — 436, выздоровели — 22 765.
Больше всего новых случаев в Киеве (1588), Полтавской, (924), Одесской (848) и Донецкой (814) областях.
За все время пандемии в Украине заболели 3 490 855 человек, выздоровели — 3 041 385, летальных исходов — 88 002.
Напомним, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что восемь областей готовы к выходу из «красной» зоны карантина. Министерство подало уже просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС.