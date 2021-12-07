На Софиевской площади в столице установили металлический каркас для новогодней елки.

Об этом сообщает корреспондент «Укринформа».

На площади уже готов металлический каркас. С помощью специального крана монтируют ветки к каркасу, на которых будет держаться дерево.

Также на площади уже разместили домики для фудкорта и сцену для выступлений. 19 декабря дерево высотой 31 метров засияет 10-километровой гирляндой.

К самому дереву будут вести четыре арки, украшенные иллюминацией. Вокруг памятнику Богдану Хмельницкому установят каток.

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что тема новогодней ярмарки на Софиевской площади будет посвящена ночи Рождества Христова. Праздничный вертеп станет самым большим в Европе. Торжественное открытие вертепа планируется 16 декабря.

Кроме того, в мэрии пообещали приготовить новогодние локации в каждом районе Киева.

Как сообщалось, празднование зимних праздников в Николаеве официально начнется 19 декабря. Планировалось, что в этот день заработает традиционная ярмарка и аттракционы, а на главной городской елке торжественно зажгут огни.