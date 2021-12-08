Соцсеть Instagram представила новые функции, которые «сделают ее более безопасной для подростков» — в частности, напоминание о необходимости делать перерывы при просмотре контента и функция родительского контроля.

Об этом сообщил в своем блоге глава Instagram Адам Моссери.

По его словам, функция родительского контроля позволяет родителям отслеживать, как долго их дети используют программу и устанавливать временные ограничения.

Функция напоминаний о перерывах уже доступна в США, Великобритании, Австралии, Канаде, Ирландии и Новой Зеландии.

Запуск функции родительского контроля запланирован в марте.

При этом Instagram (принадлежит компании Meta Марка Цукерберга) объявила о запуске нескольких новых функций 7 декабря — накануне слушания в Конгрессе США с участием главы Instagram Адама Моссери.

8 декабря Моссери впервые даст показания по поводу сообщений о том, что Facebook и Instagram знали, что соцсети вызывают серьезные психологические проблемы у подростков, и не просто не принимали никаких мер, а усугубляли ситуацию, поскольку это способствует росту привлечения пользователей.

— Программа Take A Break с определенной частотой посылает пользователю уведомление о том, что от просмотра ленты нужно отдохнуть. Этот сервис уже стал доступным в США, Великобритании, Австралии, Канаде, Ирландии и Новой Зеландии для всех пользователей, хотя был разработан специально для подростков. Остальные должны подключить его. Если захотят, они могут закрывать сообщения и возвращаться к просмотру ленты. В других странах сервис заработает в начале следующего года, — объяснили в Instagram.

По словам пресс-секретаря Instagram Лизы Креншоу, сообщения будут отправляться молодым людям после 20 минут использования программы.

Затем пользователи могут установить напоминания на 10, 20 или 30 минут. По ее словам, согласно результатам тестирования, после того, как подростки устанавливают напоминания, более 90% из них уже не выключаются.

В марте в соцсети будет доступна функция родительского контроля.

— Родители смогут отслеживать, как долго их дети используют программу и устанавливать временные ограничения, — объясняет компания.

По словам Лизы Креншоу, для этого подростки должны предоставить доступ к аккаунту своим родителям. В соцсети подчеркнули, что это «сохранит автономность подростков и обеспечит их безопасность».

При этом еще одно нововведение — возможность запрещать упоминать в публикациях учетные записи подростков, на которые они не подписаны.

Также, если подросток будет «слишком много интересоваться какой-то одной темой», соцсеть начнет рекомендовать ему контент другой тематики.

Кроме этого, Адам Моссери анонсировал функцию, которая позволит пользователям одновременно удалять большой объем фото или видео, а также комментарии и лайки. Планируется, что его тестирование начнется в январе.

Напомним, в субботу, 4 декабря, пользователи Instagram массово пожаловались на проблемы с социальной сетью.