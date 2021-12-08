Во Франции зафиксировали всплеск госпитализаций больных COVID-19: количество пациентов с коронавирусом в больницах выросло на 618 — до 12 тысяч 714.

Об этом пишет «Украинская правда».

Отмечается, что это второй по величине однодневный рост в этом году после увеличения на 732 пациента 6 апреля. Тогда количество пациентов превысило 30 тысяч 600 человек.

Франция также сообщила, что количество пациентов с COVID-19 в отделениях интенсивной терапии выросло на 160 до 2351, что также является вторым по величине приростом этого года. 6 апреля количество заболевших в отделениях интенсивной терапии увеличилось на 193 до 5626.

Уточняется, что из-за одного из самых высоких показателей вакцинации в Европе рост числа новых случаев теперь меньше влияет на количество госпитализированных пациентов, чем весной.

Ранее сообщалось, что в Украине за минувшие сутки заразился коронавирусом 9371 человек, умерли — 450.