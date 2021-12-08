Индийская Covishield, являющаяся крупнейшим в мире производителем вакцин, сократит вдвое объемы производства вакцин от COVID-19 из-за отсутствия новых заказов.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на заявление генерального директора компании Адара Пунавалла.

Он отметил, что у компании нет новых заказов, поэтому им придется уменьшить вдвое производство вакцин до подписания соглашений с индийским правительством или с любой другой страной. Кроме этого, Адао Пунавалла заявил, что очень мало заказов поступает от платформы Covax, поставляющей вакцины в более бедные страны.

СМИ отмечает, что в настоящее время в компании хранятся резервы в размере 500 миллионов доз вакцины Covishield, являющейся местной версией вакцины компании AstraZeneca, изготовленной Институтом Серум. Также подчеркивается, что препаратом Covishield было сделано около 90% прививок от 1,3 млрд доз вакцины в Индии.

Сообщается, что Индия планирует полностью вакцинировать 51% взрослого населения до января. Также около 85% населения получили как минимум одну дозу вакцины.

Напомним, фармацевтическая компания AstraZeneca Plc, создавшая вакцину AstraZeneca для борьбы с COVID-19 сообщила о том, что в III квартале 2021 года она получила 1,651 миллиард долларов чистого убытка, несмотря на рост выручки в 1,5 раза.