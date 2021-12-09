Власти Дании вводят карантинные ограничения, направленные на противодействие коронавирусу, в первую очередь новому штамму «Омикрон».

Об этом сообщает Metro.

Новые ограничения предусматривают закрытие начальных школ с 15 декабря. Как отмечается, с полуночи пятницы прекратят работу рестораны и бары. Кроме того, правительство поощряет граждан работать в дистанционном режиме и отменяет массовые собрания, в том числе рождественские вечеринки.

Премьер-министр Метте Фредериксен заверила на пресс-конференции, что правительство сделает все возможное, чтобы избежать строгого карантина, но в последние недели в стране наблюдается резкий скачок заболеваемости COVID-19.

— Мы все еще считаем, что можно сохранить большую часть общества открытой благодаря вакцинации, — подчеркнула глава правительства Дании.

Ранее в ВОЗ заявили, что новый штамм коронавируса «Омикрон» может оказать серьезное влияние на ход пандемии коронавируса. В настоящее время трудно оценить, каким именно будет это влияние.