Власти Дании вводят карантинные ограничения, направленные на противодействие коронавирусу, в первую очередь новому штамму «Омикрон».
Об этом сообщает Metro.
Новые ограничения предусматривают закрытие начальных школ с 15 декабря. Как отмечается, с полуночи пятницы прекратят работу рестораны и бары. Кроме того, правительство поощряет граждан работать в дистанционном режиме и отменяет массовые собрания, в том числе рождественские вечеринки.
Премьер-министр Метте Фредериксен заверила на пресс-конференции, что правительство сделает все возможное, чтобы избежать строгого карантина, но в последние недели в стране наблюдается резкий скачок заболеваемости COVID-19.
— Мы все еще считаем, что можно сохранить большую часть общества открытой благодаря вакцинации, — подчеркнула глава правительства Дании.
Ранее в ВОЗ заявили, что новый штамм коронавируса «Омикрон» может оказать серьезное влияние на ход пандемии коронавируса. В настоящее время трудно оценить, каким именно будет это влияние.
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Власти Дании вводят карантинные ограничения, направленные на противодействие коронавирусу, в первую очередь новому штамму «Омикрон».
Об этом сообщает Metro.
Новые ограничения предусматривают закрытие начальных школ с 15 декабря. Как отмечается, с полуночи пятницы прекратят работу рестораны и бары. Кроме того, правительство поощряет граждан работать в дистанционном режиме и отменяет массовые собрания, в том числе рождественские вечеринки.
Премьер-министр Метте Фредериксен заверила на пресс-конференции, что правительство сделает все возможное, чтобы избежать строгого карантина, но в последние недели в стране наблюдается резкий скачок заболеваемости COVID-19.
— Мы все еще считаем, что можно сохранить большую часть общества открытой благодаря вакцинации, — подчеркнула глава правительства Дании.
Ранее в ВОЗ заявили, что новый штамм коронавируса «Омикрон» может оказать серьезное влияние на ход пандемии коронавируса. В настоящее время трудно оценить, каким именно будет это влияние.