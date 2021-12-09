В автобусах «Николаевпастранса» пассажиры смогут оплачивать проезд через QR-код.

На Facebook-странице предприятия сообщили, что в салонах автобусов размещены наклейки с QR-кодами, которые можно считать через приложение Приват24 – в них зашифрована ссылка для оплаты проезда.

– При входе в систему вам будет предложено купить билет, который будет действовать в течение часа. Важно, чтобы ваш смартфон был включен во время поездки, чтобы контроллер мог убедиться, что вы оплатили проезд, – объяснили сотрудники КП.

Напомним, что исполком Николаевского городского совета принял решение направить два лизинговых автобуса «МАЗ» для обслуживания проблемного маршрута №54.