Исполком Николаевского городского совета принял решение направить два лизинговых автобуса «МАЗ» для обслуживания проблемного маршрута №54.

Об этом стало известно в ходе заседания в среду, 24 ноября, передает корреспондент НикВести.

Сообщается, что автобусы снимут с маршрутов №51 и №91, по новому от Терновского кольца они начнут курсировать с 1 декабря, это продлится до 1 марта.

Начальник управления транспортного комплекса Николаевского городского совета Дмитрий Попов рассказал, что временно обслуживать маршрут будет КП «Николаевпасстранс», а уже в начале 2022 года проведут новый конкурс.

Ранее его уже объявляли несколько раз, но перевозчики не хотят принимать участие. Компания ООО «Евротранстехсервис», которая до этого момента работала на маршруте, отказалась заключать новый контракт с городом относительно маршрута №54.

Кроме того, количество мест в «зеленых» автобусах меньше, чем в транспорте «Евротранстехсервиса», на который часто жаловались жители Матвеевки.

Напомним, исполком Николаевского горсовета назначил временного перевозчика на автобусном маршруте №54 в августе текущего года.