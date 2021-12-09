Правоохранители задержали с поличным одного из госслужащих ДПИН, который возглавлял отдел «Арбузинской исправительной колонии №83» в Николаевской области и собирал деньги с сидящих в исправительном учреждении против их воли. Отказавшихся шантажировали ухудшением условий содержания.

О проведении операции сообщили в УСБУ и терруправлении ГБР.

По данным следствия, двое начальников отделов ИК №83 создали схему по выманиванию денег у заключенных. С них требовали регулярные платежи в обмен на улучшение условий содержания и возможность выйти по УДО.

Одного из организаторов аферы взяли с поличным, когда он получал 28 тысяч гривен от родных заключенного, которые перевели деньги под страхом за жизнь своего родственника. Финансы требовали и с людей, которые не хотели менять условия содержания, если они отказывались, то им «ушудшали» условия, в которых они сидели.

На территории пенитенциарного учреждения провели обыски, задержаны подозреваемые, одному из них вручили подозрение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 189 УКУ (Вымогательство).

Операцию провели несколько ведомств единовременно, в том числе Управление СБУ по Николаевской области и ТУ ГБР.

Напомним, сотрудники СБУ и спецслужбы США разоблачили в Николаеве преступников, которые занимались денежными махинациями с помощью сети Darknet.