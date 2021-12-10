Более 60% сетей НКП «Николаевводоканала» находятся в изношенном состоянии, поскольку были построены больше 60 лет назад — во времена СССР. В течение всего этого времени реконструкция не проводилась.

Об этом говорится в сюжете телеканала «МАРТ» по результатам итоговой пресс-конференции руководства «Николаевводоканала».

— У нас устарелые сети. Больше 1,2 километров водопроводных сетей находятся в городе Николаеве. Все они строились лет 50 назад. Поэтому, имеем то, что имеем, — сказал Борис Дуденко.

Только за прошлый год работникам предприятия пришлось ликвидировать больше 1,6 тысячи утечек по всему городу. 2 135 метров водопровода — заменили.

Отдельная проблема, с которой сталкивается водоканал — это загрязнение канализационных сетей. За год 11,5 тысяч засорений пришлось устранять работникам «Николаевводоканала». Более 800 метров сточных труб заменили.

— Наши горожане относятся к нашей канализационной сети, как к мусоропроводу, — сказал технический директор водоканала Василий Тельпис. — Такого никогда не было. Извините, мы вытягиваем матрасы, на которых на море плавают, куртки вытягиваем, одеяла — да все, что хочешь, — возмутился Борис Дуденко.

Как сообщалось, в Николаеве вскоре повысится тариф на водоснабжение и водоотвод. НКП «Николаевводоканал» уже подал свои расчеты на рассмотрение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.