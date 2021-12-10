Французский суд оштрафовал на 1200 евро женщину, которая привела к аварии на велогонке Тур де Франс, размахивая картонным плакатом на пути спортсменов.

Об этом пишет Европейская правда.

Инцидент произошел 26 июня при 45 километрах от финиша первого этапа. Женщина с большим плакатом заступила на край полосы, в результате чего последний спортсмен зацепился за него и упал. Это привело к падению большей части пелотона велосипедистов.

В результате аварии одному гонщику пришлось полностью покинуть тур, а еще восемь получили травмы. Женщина скрылась с места происшествия, ее задержали 30 июня после звонка свидетеля, который узнал ее.

Ей выдвинули обвинения в «создании опасности для другого человека сознательным нарушением мер безопасности» и «непредумышленном нанесении телесных повреждений, что привело к потере трудоспособности на срок до трех месяцев».

31-летнюю женщину также обязали уплатить символический штраф в один евро профессиональной ассоциации велосипедистов Франции.

Ранее сообщалось, что QR-коды с плакатов киевских антивакцинаторов вывели на сайт «Единой России».