На сегодняшнем столичном шествии против вакцинации показались люди с табличками «Стоп QR-код», где был нарисован зачеркнутый QR-код. Если просканировать его, то пользователя выбросит на партийный сайт «Единой России».

На это обратил внимание ресурс «Детектор медиа».

Журналисты лично проверили предположения и перешли по ссылке. Их действительно перекинуло на сайт президентской партии РФ «ЕР».

При этом корреспонденты ДМ повторили эксперимент и просканировали несколько QR-кодов — результат был идентичным.

Помимо этой детали, антиваксы отличились и с другим символом — на митинге они шагали с перевернутым флагом Украины.

Напомним, 17 ноября, представители движения антивакцинаторов в Николаеве явились на заседание постоянной депутатской комиссии по законности и гласности, где просили создать «временную комиссию», которая изучит их мнение о том, что вакцинация против COVID-19 — это преступление.

Они утверждали, что «принудительная вакцинация» нарушает Конституцию, в связи с чем горсовет должен остановить процесс иммунизации населения Николаева, пока «временная комиссия» будет изучать вопрос.

Ранее группа противников вакцинации против COVID-19 пыталась помешать работе пункта вакцинации, оборудованном в гипермаркете «Эпицентр» в Николаеве. Из здания магазина их выдворили охранники и патрульные полицейские.

До этого, 11 ноября, группа противников вакцинации, возглавляемая псевдо семейным врачом Оксаной Винник, устроила скандал в здании Николаевской областной станции переливания крови. Так называемые «антикваксеры» срывали с врачей маски, на место пришлось вызвать полицию для их усмирения.

Напомним, 8 ноября, в Николаеве прошел митинг противников вакцинации, одним из инициаторов которого выступил Альберт Панченко, помощник депутата горсовета от «Слуги народа» Наталии Горбенко.

На этом митинге упомянутая Оксана Винник заявила, что коронавирус — это миф и его не существует.

Кроме того, Оксана Винник угрожала семейным врачам, которые работают в поликлиниках Николаева. «Коллега» заявила, что те могут поплатиться за то, что признают существование коронавируса и за то, что лечат от него людей.