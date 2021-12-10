Основатель и генеральный директор Tesla Илон Маск пятую неделю подряд сокращает свою долю в компании.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Корреспондент.

Указано, что Илон Маск продал еще 934 091 акцию примерно за $963 млн. Он потратит их, чтобы заплатить налоги за исполнение 2,2 миллионов опционов.

Илон Маск последовательно приближается к выполнению своего обещания продать до 10% своей доли в компании. Таким образом общее число акций, которые он продал после завершения опроса своих подписчиков в Twitter по этому поводу, выросло теперь почти до 11 миллионов.

Порог в 10% доли он достигнет, продав 17 миллионов акций без учета опционов на них, то есть миллиардеру осталось продать до выполнения воли своих подписчиков еще 6 миллионов бумаг. По сравнению с пиком цены 4 ноября, когда Илон Маск впервые продал акции, их стоимость снизилась на 18%.

Напомним, ранее миллиардер и основатель компании Tesla сообщил, что его компания по разработке мозговых нейроимплантов Neuralink планирует вживить первые чипы в человеческий мозг уже в следующем году.