Мимо Земли 11 декабря пролетит большой астероид 4660 Nereus (1982 DB).

Как передает Укринформ, об этом со ссылкой на Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) сообщает The Jerusalem Post.

По данным NASA, длина космического камня составляет около 330 метров, что больше Эйфелевой башни — 324 метров. Расстояние от него до планеты Земля будет равно порядка 3,9 миллиона километров. Скорость его движения равна 6 578 километров в секунду.

В NASA отметили, что ни размер, ни расстояние до Земли астероида не представляют угрозы для нашей планеты.

Ранее NASA запланировала миссию, цель которой – намеренно столкнуть космическую ракету с астероидом, чтобы попытаться изменить его орбиту. Это впервые, когда человечество попытается изменить орбиту космического объекта.