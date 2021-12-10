В Канаде 8 декабря вступил в силу закон о запрете так называемой конверсионной терапии, то есть изменения сексуальной ориентации человека в сторону гетеросексуальности. Через месяц за нарушение закона уже будут наказывать.

Об этом пишет hromadske.

Закон признает преступлением использование «конверсионной терапии» против человека всех возрастов. Такая «терапия» опирается на предположение, что сексуальную ориентацию можно изменить или «вылечить», научно такая практика не доказана.

С 7 января в Канаде также вступят в силу наказания за нарушение закона. Так, принуждение к «терапии» будет грозить лишением свободы до 5 лет, а за рекламирование или получение финансовой выгоды от этого метода — два года тюрьмы. Кроме того, запрещается вывозить ребенка из Канады для того, чтобы он прошел «конверсионную терапию» за границей.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поприветствовал принятие документа. Он назвал «лечение» сексуальной ориентации «мерзкой и унизительной практикой».

Ранее сообщалось, что военнослужащий ВСУ попал под прессинг братьев по оружию из-за своих сексуальных предпочтений.