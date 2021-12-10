Наибольшим спросом на период рождественских и новогодних праздников пользуются путешествия по железной дороге в западном направлении.

В такие города как Львов, Ужгород, Черновцы продали наибольшее количество билетов на поезда обновленного графика перевозок, который вступает в силу с 12 декабря 2021 года, сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».

Там указывают, что стабильно высокий спрос на путешествия в Ковель, Одессу, Харьков и Днепр. Больше всего купили билетов на период с 24 декабря 2021 года по 10 января 2022 года на следующие пассажирские поезда:

№041П Днепр – Трускавец

№046Д Лисичанск – Ужгород

№007К Киев – Черновцы

№136Ш Одесса – Черновцы

№081К Киев – Ужгород.

Кроме этого, в «Укрзалізниці» фиксируют повышенный спрос на рейсы в Ивано-Франковск и Черновцы из Киева на 16 декабря 2021 года. Поэтому компания назначила дополнительный поезд №249/250 Киев – Ивано-Франковск, Черновцы, который будет отправляться из Киева 16 и 18 декабря и возвращаться из Черновцов 17 и 19 декабря.

Там также добавили, что работают над назначением дополнительных поездов по следующим направлениям:

Киев – Ивано-Франковск, Черновцы;

Киев – Ужгород;

Харьков – Львов;

Одесса – Ужгород;

Одесса – Харьков;

Запорожье, Днепр – Ивано-Франковск;

Киев – Ковель.

Напомним, что «Укрзалізниця» запускает 22 новых внутренних маршрута, четыре из которых будут курсировать через Николаев.