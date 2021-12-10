Наибольшим спросом на период рождественских и новогодних праздников пользуются путешествия по железной дороге в западном направлении.
В такие города как Львов, Ужгород, Черновцы продали наибольшее количество билетов на поезда обновленного графика перевозок, который вступает в силу с 12 декабря 2021 года, сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».
Там указывают, что стабильно высокий спрос на путешествия в Ковель, Одессу, Харьков и Днепр. Больше всего купили билетов на период с 24 декабря 2021 года по 10 января 2022 года на следующие пассажирские поезда:
Кроме этого, в «Укрзалізниці» фиксируют повышенный спрос на рейсы в Ивано-Франковск и Черновцы из Киева на 16 декабря 2021 года. Поэтому компания назначила дополнительный поезд №249/250 Киев – Ивано-Франковск, Черновцы, который будет отправляться из Киева 16 и 18 декабря и возвращаться из Черновцов 17 и 19 декабря.
Там также добавили, что работают над назначением дополнительных поездов по следующим направлениям:
Напомним, что «Укрзалізниця» запускает 22 новых внутренних маршрута, четыре из которых будут курсировать через Николаев.
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Наибольшим спросом на период рождественских и новогодних праздников пользуются путешествия по железной дороге в западном направлении.
В такие города как Львов, Ужгород, Черновцы продали наибольшее количество билетов на поезда обновленного графика перевозок, который вступает в силу с 12 декабря 2021 года, сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».
Там указывают, что стабильно высокий спрос на путешествия в Ковель, Одессу, Харьков и Днепр. Больше всего купили билетов на период с 24 декабря 2021 года по 10 января 2022 года на следующие пассажирские поезда:
Кроме этого, в «Укрзалізниці» фиксируют повышенный спрос на рейсы в Ивано-Франковск и Черновцы из Киева на 16 декабря 2021 года. Поэтому компания назначила дополнительный поезд №249/250 Киев – Ивано-Франковск, Черновцы, который будет отправляться из Киева 16 и 18 декабря и возвращаться из Черновцов 17 и 19 декабря.
Там также добавили, что работают над назначением дополнительных поездов по следующим направлениям:
Напомним, что «Укрзалізниця» запускает 22 новых внутренних маршрута, четыре из которых будут курсировать через Николаев.