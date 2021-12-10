Во вторник, 14 декабря, в Николаеве запланировано разведение трех мостов.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского горсовета.
Разводка Южно-Бугского (Варваривского), Ингульского и пешеходного понтонного мостов произойдет с 12:00. до 13:00. Отмечается, что из акватории ГП «Николаевский судостроительный завод» будут выводить т/х «Александр Пекс» (прежнее название т/х «Святая Ольга»).
– Резервный день 15 декабря. Просим учитывать эту информацию при планировании своего маршрута по городу, – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что коммунальное предприятие «ЭЛУ автодорог» выполнило ремонт центра управления Ингульского моста.
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Во вторник, 14 декабря, в Николаеве запланировано разведение трех мостов.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского горсовета.
Разводка Южно-Бугского (Варваривского), Ингульского и пешеходного понтонного мостов произойдет с 12:00. до 13:00. Отмечается, что из акватории ГП «Николаевский судостроительный завод» будут выводить т/х «Александр Пекс» (прежнее название т/х «Святая Ольга»).
– Резервный день 15 декабря. Просим учитывать эту информацию при планировании своего маршрута по городу, – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что коммунальное предприятие «ЭЛУ автодорог» выполнило ремонт центра управления Ингульского моста.