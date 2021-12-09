Коммунальное предприятие «ЭЛУ автодорог» выполнило ремонт центра управления Ингульского моста.

Об этом сообщили в Отделе информационного обеспечения департамента городского головы.

Сотрудники предприятия работали на объекте больше месяца. В течение этого периода демонтировали старые и аварийные части спусков и подъемов, провели сварочные работы для установки новых элементов, очистили старое покрытие в пультовой, щитовой и дизельной мастерской, пошпаклевали и покрасили эти помещения.

Также установили новую систему кондиционирования и новый насос мощностью 5.5 кВт для откачки воды из котлована.

Бригадир мостовой службы Виктор Рябоконь отметил, что условия для работы дорожно-мостового участка после ремонта значительно улучшились. В планах в следующем году реставрация машинного отделения.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области планируют отремонтировать шесть мостов, по ним уже готова проектная документация.