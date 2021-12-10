Члены комиссии Николаевского облсовета по вопросам социальной политики, здравоохранения выступили против закрытия Владимировской общеобразовательной школы-интерната I-II ступеней Казанковского района. Было решено съездить в село и еще раз разобраться в ситуации.

Об этом стало известно в ходе заседания комиссии в пятницу, 10 декабря, пишут НикВести.

Руководитель департамента образования и науки Николаевской облгосадминистрации Алла Велиховская отметила, что есть гарантийное письмо от руководства громады, что все 45 детей, которые учатся в школе-интернате, будут переведены в обычную школу, которая расположена через забор.

Заместитель главы ОГА АлександрТрайтли напомнил, что невыполнением закона о закрытии школ-интернатов приведет к тому, что педагоги будут числится в учебном заведении, но зарплату получать не будут.

В свою очередь депутат Татьяна Демченко отметила, что если интернат закроется, то дети могут оказаться в «объятиях наркотиков и преступности». Она предложила сформировать рабочую группу и организовать выезд в село Владимировка, чтобы послушать мнение местных жителей.

– Давайте деньги из областного бюджета не на аэропорт давать, а на детей, которые никому не нужны. Потому что мы понимаем, какие эти дети и из каких они семей, – отметила она.

Кроме того, членов комиссии озадачил вопрос, где будут жить дети из интерната, так как многие из неблагополучных семей. В связи с этим было принято решение рекомендовать создать комиссию и до вынесения вопроса на сессию посетить школу-интернат.

Напомним, что облсовет не поддержал ликвидацию общеобразовательной школы-интернат № 3, расположенной в Николаеве. Также депутаты не стали закрывать Владимировскую общеобразовательную школу-интернат I-II ступеней Казанковского района. Но поддержали ликвидацию Шевченковской общеобразовательной школы-интернат I-II ступеней Витовского района, Вознесенской общеобразовательной школы-интернат I-III ступеней «Одаренность», коммунального учреждения «Привольнянская специальная школа» Баштанского района.