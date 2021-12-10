Компания Meta, ранее называвшаяся Facebook, в рамках создания «метамира» представила приложение Horizon Worlds на основе виртуальной реальности.

Об этом сообщает CNBC.

Пользователи приложения с помощью гарнитуры виртуальной реальности смогут создать безногого аватара, который будет гулять в анимационном виртуальном мире. Там у них будет возможность играть в игры и взаимодействовать с «аватарами» других пользователей.

Вход в приложение будет возможен пользователям от 18 лет в США и Канаде.

В отличие от ранее представленной бета-версии Horizon Worlds, сейчас пользователям не нужно получать приглашения, чтобы войти в приложение.

Отмечается, что в октябре во время презентации «метамира» компания Марка Цукерберга заявила, что планирует инвестировать около 10 миллиардов долларов в течение следующего года для разработки технологий по созданию «метамира».

Напомним, компания Meta (Facebook) вместе с десятками других организаций запускает платформу, которая поможет бороться с распространением интимных фото человека в соцсетях без его согласия. Такую практику еще называют «порноместью».