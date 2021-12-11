Американские ученые заявили об успешном испытании мРНК вакцины от ВИЧ на животных. Ее прививали мышам и макакам.
Об этом сообщает Nature Medicine.
Разработкой мРНК-вакцины занимались ученые Национального института аллергии и инфекционных заболеваний. В течение 60 недель ученые наблюдали за группами животных и выработкой антител после введения им вакцины.
Согласно результатам испытаний препарат снизил риск инфицирования вирусом иммунодефицита на 79%.
Следующие испытания помогут лучше исследовать потенциал применения вакцины у людей.
Ранее группа японских исследователей сообщила, что вакцина, которую они разрабатывают, успешно ликвидировала в организме обезьян вирус, вызывающий СПИД.
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Американские ученые заявили об успешном испытании мРНК вакцины от ВИЧ на животных. Ее прививали мышам и макакам.
Об этом сообщает Nature Medicine.
Разработкой мРНК-вакцины занимались ученые Национального института аллергии и инфекционных заболеваний. В течение 60 недель ученые наблюдали за группами животных и выработкой антител после введения им вакцины.
Согласно результатам испытаний препарат снизил риск инфицирования вирусом иммунодефицита на 79%.
Следующие испытания помогут лучше исследовать потенциал применения вакцины у людей.
Ранее группа японских исследователей сообщила, что вакцина, которую они разрабатывают, успешно ликвидировала в организме обезьян вирус, вызывающий СПИД.