Американские ученые заявили об успешном испытании мРНК вакцины от ВИЧ на животных. Ее прививали мышам и макакам.

Об этом сообщает Nature Medicine.

Разработкой мРНК-вакцины занимались ученые Национального института аллергии и инфекционных заболеваний. В течение 60 недель ученые наблюдали за группами животных и выработкой антител после введения им вакцины.

Согласно результатам испытаний препарат снизил риск инфицирования вирусом иммунодефицита на 79%.

Следующие испытания помогут лучше исследовать потенциал применения вакцины у людей.

Ранее группа японских исследователей сообщила, что вакцина, которую они разрабатывают, успешно ликвидировала в организме обезьян вирус, вызывающий СПИД.