За прошедшие сутки, 10 декабря, в Украине выявили 10 133 зараженных коронавирусом. Это на тысячу меньше, чем в предыдущий день. Однако летальность сохраняется на высоком уровне, 466 смертей.

Об этом свидетельствует статистика Минздрава.

Больше всего инфицированных выявили в Киеве (1203), Одесской (697), Полтавской (597) и Черкасской (507) областях.

В больницы за сутки госпитализировали 2307 человек с подтвержденным диагнозом, вылечились от COVID-19 — 25 861.

Всего сделали 84 200 тестов, больше всего методом ПЦР — 40 267.

По состоянию на субботнее утро в Украине с начала пандемии зафиксировали 3 553 817. От последствий заболевания погибли 90 769 человек, перенесли и выздоровели — 3 184 287.

Напомним, днем ранее коронавирусом в Украине заразились 11 327 человек.