Профессиональное сообщество владельцев яхт вносило коррективы в проект «Программы развития рек и маломерного судоходства в Николаеве», которую хотят реализовывать в течение двух следующих лет.

Об этом в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ рассказал глава яхт-клуба «Стрелка» Сергей Мирошник.

По его словам, среди спортсменов преобладали разные точки зрения на то, какой должна получиться программа в итоге.

— Мы принимали активное участие в разработке этой программы, давали свои предложения, работали с яхтсменами, с якорным сообществом. Как и любое сообщество, оно сложное, а ситуация осложняется тем, что яхтсмены, особенно капитаны, которые руководят, это люди с характером, со своей точкой зрения. С ними нелегко бывает работать, — пересказал процесс переговоров Сергей Мирошник.

Он добавил, что в итоге в цеховом сообществе удалось прийти к консенсусу.

— Существует несколько точек зрения, однако есть четкое понимание, которое мы пытаемся донести и отобразить в программе. Мир меняется, меняются и наши обстоятельства, — заключил Сергей Мирошник.

Напомним, исполнительный комитет утвердил программу развития рек и маломерного судоходства в Николаеве на 2022-23 годы. Теперь ее вынесут на рассмотрение депутатов городского совета.