На Николаевщине прошли 432 проверки объектов, которые работали, нарушая правила «красной» зоны.

О проделанной работе отчитались в Николаевской ОГА.

Рабочие группы, состоящие из полицейских и сотрудников Госпродпотребслужбы, проверили 334 торговых заведения, 29 мест общепита, 9 рынков, 3 детсада, 3 школы, кинотеатр, 14 аптек, 23 салона красоты, фитнес клуб, пару отелей и другие объекты.

— По результатам проверок выявлено 26 объектов, работавших с нарушениями, составлено 26 административных протоколов, направлено 8 предписаний, — говорится в сообщении облгосадминистрации.

Напомним, первый заместитель городского головы Николаева Виталий Луков заявил, что после выхода области из «красной» зоны власть начнет обсуждать с предпринимателями повышение ставок местных налогов.