Первый заместитель городского головы Николаева Виталий Луков заявил, что после выхода области из «красной» зоны власть начнет обсуждать с предпринимателями повышение ставок местных налогов.

Об этом первый вице-мэр рассказал в эфире программы «Диалог» на телеканале МАРТ.

Чиновник пообещал, что поднятие местных сборов будет максимально открытым и все бизнесмены смогут высказать свое мнение.

— Под конец ноября начнем публичное обсуждение изменения ставок местных налогов и сборов. Это регуляторный акт, процедура будет максимально открытой, я думаю, к тому моменту мы уже пройдем «красную» зону и будет возможность общаться с людьми. Кроме того, мы начинаем еженедельные онлайн-встречи с бизнесом. В следующий четверг будет первая, и дальше мы будем договариваться с предпринимателями, чтобы давать консультации и разъяснения не только по местным налогам, но и по всем вопросам, которые есть у бизнесменов к местной власти, — назвал сроки вице-мэр.

Первый заместитель Александра Сенкевича предложил забронировать четверг под регулярные встречи с бизнесом.

— Это будет защищенный день, когда не обязательно выходить к властям и искать кабинеты, нужно будет зайти на платформу онлайн, и там будет присуствовать первый помощник мэра, или другие люди, которые берут ответственность за свои слова и будет постоянный диалог с предпринимателями …Один четверг общаемся с ресторатарами, другой с торговцами на рынке. Это должно быть, — заметил Виталий Луков.

Напомним, глава фракции «Европейская Солидарность» в горсовете Николаева Елена Киселева считает, что проект об увеличении местных налогов, представленный на планово-бюджетной комиссии, разработан чиновниками без учета объективной реальности.

Ранее первый заместитель городского головы Николаева Виталий Луков пояснил, что это «непростое предложение» обосновано выводами Госаудитслужбы, где отобразили «сотни миллионов недополученных налогов».

Всего городская власть предлагает изменить ставки по следующим сборам: налог на недвижимое имущество, Единый налог на первую и вторую группы, налог на нежилое имущество и налог на жилое имущество.

Аудит бюджета Николаева за январь 2018 года – март 2021 года показал, что из-за неэффективных управленческих действий и других нарушений город потерял 2,6 миллиарда гривен.