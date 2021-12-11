Журналист телеканала «Наш» в отделении полиции №1 Николаевского районного управления написал заявление, в которому указал, что ему якобы мешали снимать эфир неизвестные лица.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Телеведущий заявил, что ряд неизвестных лиц вроде бы преследовал съемочную группу канала «Наш», преграждая ей путь к выполнению профессиональной деятельности.

Полиция внесла полученные данные в ЕРДР по части 2 статьи 171 УК Украины «Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов». Правоохранители заявили, что изучают обстоятельства дела.

Напомним, сегодня днем случилась словесная пикировка между депутатом горсовета от партии «Европейская солидарность» и ведущим эфира на канале «Наш» Александром Лазаревым.