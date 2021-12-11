Сегодня, 11 декабря, депутаты Николаевского горсовета от политсилы «ЕС» пришли побеседовать со съемочной группой телеканала «Наш», которая приехали в Николаев.

Дальнейшие события попали в эфир телеканала.

Политолог Александр Лазарев заявил, что группа канала «Наш» появилась в Николаеве, «чтобы показать город, показать его достопримечательности всему украинском народу». Одной из локацией, где снимали сюжет, стал музей «Подпольно-партизанского движения на Николаевщине во Второй мировой войне».

Через некоторое время после начала экскурсии в музей также заглянули депутаты от «Европейской солидарности» Сергей Танасов и Станислав Мартиросов в сопровождении единомышленников

Депутат Сергей Танасов Депутат Станислав Мартиросов

Сергей Танасов затулил кадр эфира и потребовал от ведущего разговаривать на украинском языке. Тот пожаловался, что ему ограничивают пространство.

— Ваше пространство —это вокзал. Шуруйте отсюда в Ростов, — ответил ему депутат.

Еще несколько минут политик ходил за оператором и Александром Лазаревым, который продолжал просить от него отодвинуться.

— Мне неприятно, что вы все сюда приперлись. Сажайтесь на автобусы и езжайте отсюда, — разъяснил свою мотивацию Сергей Танасов.

В конце концов журналиста окружили молодые люди, доставшие заготовленные плакаты с лозунгами: «Мураев черт», «Чемодан, вокзал, Россия».

Ведущий телеканала «Наш» назвал это провокацией и посетовал на мелочный размах акции.

— Написали плакаты, что вы этим хотели нам показать, — обратился он к собравшимся.

Из группы людей ответили, что журналистам телеканала «Наш» в Николаеве никто не рад и им стоит отправляться в другое место.

Через десяток минут разговора к музею прибыл патруль полиции, который попросил объяснения происходящему у депутата Сергей Танасова. Он ответил, что проходил мимо и случайно заметил «парня-пропагандиста».

Ведущий Александр Лазарев после длительной перепалки сдался и заявил, что в таких условиях продолжение эфира представляется невозможным.

Напомним, канал «НАШ» оштрафовали за язык вражды в эфире.