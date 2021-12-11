Глава Минюста Денис Малюська вынес в публичное обозрение дизайн камер и пространств готовящегося Львовского СИЗО.

На опубликованных фотографиях заметны широкие окна, желтый диван, обшитые деревом стены и общий серо-белый тон камеры.

Ответственный за разработку интерьеров разместил на одной из фотографий цветы в вазах и пиво в бокалах на столе для заключенных. Кроме того, в следственном изолятора будет большой, освещенный спортзал.

Финансировать строительство планируют за счет продажи зданий устаревших тюрем, которые непригодны для содержания заключенных.

Строительство СИЗО №19 с расчетом на 800 заключенных было согласовано Львовским горсоветом, депутаты потребовали от проектанта Sulyk Architects. достойных условий для людей.

Напомним, министр юстиции Денис Малюська заявил, что вскоре в следственных изоляторах появятся новые услуги за деньги.