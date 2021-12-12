За сутки 11 декабря в Украине зафиксировали 5 275 подтвержденных случаев коронавируса.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Среди заболевших — 526 детей и 53 медработника. Жертвами осложнений стали 238 жителей страны. В больницы попали 2 566 человек, выздоровели — 11 626 пациентов.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заразились 3 559 092 жителя страны. COVID-19 привел к смерти 91 027 из них, а побороть недуг удалось 3 195 913 людям.

Кроме того, в течение суток 83 256 человек вакцинировали против коронавируса. Первую дозу получили 27 143 человека, полностью иммунизированы – 56 113 человек. С начала вакцинальной кампании привили 14 114 894 человека, из них получили первую дозу — 14 114 892 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 12 420 911 человек.

Напомним, Европейский инвестиционный банк перечислил Украине 50 миллионов евро, что профинансирует закупку необходимых вакцин от COVID-19.