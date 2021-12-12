По состоянию на 12 декабря в желтой зоне адаптивного карантина находятся Киев и 12 областей, в оранжевой зоне – две области, а в красной – 10.

Соответствующие данные опубликованы на сайте Министерства здравоохранения.

В «оранжевой» зоне карантина остаются Донецкая область и Закарпатье.

В «желтую» зону входят Днепропетровская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области, а также Киев.

В то же время в «красной» зоне карантина находятся Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Напомним, что уровень заболеваемости коронавирусом в Николаевской области снижается. По состоянию на 12 декабря в Николаевской области выявлено 239 новых подтвержденных случаев COVID-19. При этом за сутки выздоровели 459 человек и 3 человека умерли.