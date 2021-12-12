По состоянию на 12 декабря в Николаевской области выявлено 239 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Такие данные приводятся на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.

Из всех 112010 (+239) подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев – 67056 (+136);

Первомайск – 6350 (+19);

Южноукраинск – 3526 (+20);

Вознесенск – 2576 (+6);

Очаков – 1786 (+1).

На других территориях, в том числе, в отдельных территориальных общинах, за прошедшие сутки зафиксировано 57 случаев COVID-19.

Всего COVID-19 заболели 2920 (+1) работников учреждений здравоохранения, из которых умерло – 45 человек. При этом за сутки выздоровели 459 человек, всего – 103349. Умерло всего от последствий коронавируса 3143 человека, за сутки – 3.

По состоянию на 12 декабря в регионе также привились по меньшей мере одной дозой вакцины от коронавируса 741200 человек, из которых 1248 – за последние сутки.

Напомним, что по состоянию на 7 декабря все регионы, граничащие с Николаевской областью, перешли в «желтую» зону карантина.