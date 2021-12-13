В понедельник, 13 декабря, в Украину прибыл Вифлеемский огонь мира, и впервые в истории его по регионам будет официально доставлять «Укрзализныця» — в Николаев огонь прибудет в 19:00.

Как сообщили в пресс-службе компании, еще вчера организация «Пласт» передала огонь представителям перевозчика.

В николаевском «Пласте» утонили, что Николаев получит Вифлеемский огонь мира одновременно с еще 24 областями Украины. Всех желающих зовут в 19:00 на железнодорожный вокзал «Николаев-Пассажирский».

Вифлеемский огонь мира — это международная ежегодная скаутская акция к празднованию Рождества Христова, заключающаяся в распространении символического огня, зажженного на месте рождения Иисуса Христа. В Украине с 1999 года огонь, символизирующий мир, любовь и добро и символически объединяющий всех украинцев, распространяют пластуны — украинские скауты.

Напомним, что «Укрзалізниця» запускает 22 новых внутренних маршрута, четыре из которых будут курсировать через Николаев.