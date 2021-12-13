В российском городе Серпухове выпускник православной гимназии, расположенной рядом с женским монастырем, совершил взрыв, в результате которого пострадали.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Интерфакс.

Инцидент произошел сегодня в 8:24. Сначала сообщалось, что 18-летний напавший погиб, но впоследствии выяснилось, что он выжил и был госпитализирован.

По данным источников агентства, в результате взрыва пострадали по меньшей мере семь учеников.

Подросток, устроивший взрыв, был выпускником этой церковно-приходской школы. По предварительным данным, во время учебы он подвергся буллингу.

Источник агентства отмечает, что мотивом преступления была ненависть к педагогам школы и монахинь «на фоне личных неприязненных отношений».

Напомним, во Львове днем 21 ноября прогремел взрыв на территории Львовского химического завода. От сильного хлопка в здании завода вылетели стекла.