Нацгвардеец Виталий Маркив, которого признали невиновным в Верховном кассационном суде Рима, порадовался окончательному очищению своей репутации и чести.

Об этом он рассказал в комментарии для издания «Ґрати»

Военнослужащий отметил, что доволен таким окончанием судебного процесса.

— Я словно был в длинном темном тоннеле и наконец из него вышел, — подчеркнул Виталий Маркив после того, как стало известно последнее решение суда третьей инстанции.

Как сообщалось, Верховный кассационный суд Италии полностью оправдал украинского нацгвардейца Виталия Маркива.