Нацгвардеец Виталий Маркив, которого признали невиновным в Верховном кассационном суде Рима, порадовался окончательному очищению своей репутации и чести.
Об этом он рассказал в комментарии для издания «Ґрати»
Военнослужащий отметил, что доволен таким окончанием судебного процесса.
— Я словно был в длинном темном тоннеле и наконец из него вышел, — подчеркнул Виталий Маркив после того, как стало известно последнее решение суда третьей инстанции.
Как сообщалось, Верховный кассационный суд Италии полностью оправдал украинского нацгвардейца Виталия Маркива.
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Нацгвардеец Виталий Маркив, которого признали невиновным в Верховном кассационном суде Рима, порадовался окончательному очищению своей репутации и чести.
Об этом он рассказал в комментарии для издания «Ґрати»
Военнослужащий отметил, что доволен таким окончанием судебного процесса.
— Я словно был в длинном темном тоннеле и наконец из него вышел, — подчеркнул Виталий Маркив после того, как стало известно последнее решение суда третьей инстанции.
Как сообщалось, Верховный кассационный суд Италии полностью оправдал украинского нацгвардейца Виталия Маркива.