Херсонец Игорь Евтушенко с прошлым водолаза, победивший на чемпионате мира по джиу-джитсу в ОАЭ, не собирается заканчивать со спортом, несмотря на приближающееся пятидесятилетие.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Дом».

Спортивный мужчина рассказал, что на чемпионате ему пришлось одолеть всего лишь одного спортсмена.

— Категория 69 кг, мастер 4. Это возрастные категории. Соперник у меня был только один – из Азербайджана. Соперник очень достойный, хороший. Победил я его... я не задушил его, я победил по балам, — вспомнил детали Игорь Евтушенко.

Сотрудник школы добавил, что хочет реализовать свои амбиции на следующих турнирах и испытать свои силы на других континентах.

— Я хочу побывать на чемпионате в Южной Америке, в Бразилии. Он по значимости может меньше чем Чемпионат мира и какой-то другой чемпионат, по статусу, но по сложности соперников и реальному статусу бойцовских качеств — это сильнейший чемпионат. Потому что все топовые бойцы сконцентрированы в Бразилии, многие из них не могут выезжать за границу. Почему? Потому что тоже бедная страна, у них нет финансов и они там борются внутри своей страны. И вот выиграть чемпионат Бразилии – это круто, — объяснил борец.

Напомним, Игорь Евтушенко выиграл золотую медаль, одолев в финальном поединке представителя Азербайджана Азада Джафарзаде.