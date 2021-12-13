Инженер, предприниматель и миллиардер Илон Маск стал победителем в номинации «Человек года-2021» по версии американского журнала Time.

Об этом сообщается на странице издания в Twitter.

— Он запускает спутники на орбиту и использует солнце; он водит созданную им машину, которая не использует бензин и почти не нуждается в водителе. По щелчку его пальцев фондовый рынок взлетает или падает. Армия преданных цепляется за каждое его высказывание, — говорится в материале, рассказывающем, за что именно Илон Маск удостоился такого звания.

Припомнили Илону Маску и недавнее признание в том, что большинство твиттов он делает, сидя на «фарфоровом троне».

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару стал человеком года по версии читателей американского журнала Time. Во время онлайн-опроса читатели издания должны выбрать человека или группу людей, которые, по их мнению, оказали наибольшее влияние на этот год - к лучшему или худшему. В итоге Болсонару получил 24 процента из более 9 миллионов голосов.

Напомним, ранее миллиардер и основатель компании Tesla сообщил, что его компания по разработке мозговых нейроимплантов Neuralink планирует вживить первые чипы в человеческий мозг уже в следующем году.