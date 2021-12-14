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Жители сел Михайловка и Новоселовка в бывшем Березанском районе Николаевской области отказываются пускать детей в школу села Лиманы из-за состояния дороги.

Об этом они написали в коллективном обращении на имя директора Лимановской школы Надежды Гонтаренко, которое опубликовали в Facebook.

Отмечается, что подвоз учеников осуществляется на школьном автобусе, однако из-за состояния дорожного полотна родители переживают о безопасности своих детей.

«Уважаемая Надежда Леонидовна! Мы, родители учеников Лимановского ОЗСО I — III ст., проживающих в селах Михайловка и Новоселовка, информируем Вас, что отказываемся с 14 декабря 2021 направлять своих детей школьным автобусом в учебное заведение из-за ужасного и аварийного состояния дороги Михайловка — Новоселовка — Лиманы. Также сообщаем Вам, что оставляем за собой право на другие не запрещенные действующим законодательством действия по решению вопроса о капитальном ремонте автодороги на отрезке Васильевка — Лиманы», — отметили родители в обращении.

Ранее сообщалось, что учащиеся в николаевской специализированной школе «Академия детского творчества» вынуждены добираться до учреждения по разрушенной дороге.