Учащиеся в николаевской специализированной школе «Академия детского творчества» вынуждены добираться до учреждения по разрушенной дороге.

На это пожаловалась Татьяна Жаренова на своей странице в Facebook.

Она приложила к посту фотографии, на которых виден разбитый асфальт и большие лужи, образовавшиеся на дороге после дождей.

Горожанка отметила, что родители и администрация школы уже несколько лет тщетно обращаются в Администрацию Ингульского района с просьбой отремонтировать дорогу.

— И это 21-й век, современный подход к обучению детей… И бессмысленная укладка плиточки по краю Центрального проспекта в то время, как дети не имеют элементарной возможности прийти в школу чистыми. Потому что плиточка по проспекту — это же заметно для избирателей. А раздолбанные со всех сторон подходы к школе — это незаметно в простом рабочем районе ЮТЗ, — возмутилась Татьяна Жаренова.

Напомним, родители детей, которые посещают станцию юных техников на улице Школьной возле рынка «Колос», требуют организовать в этом месте безопасную пешеходную зону, чтобы не рисковать жизнями прохожих.