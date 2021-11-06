Родители детей, которые посещают станцию юных техников на улице Школьной возле рынка «Колос», требуют организовать в этом месте безопасную пешеходную зону, чтобы не рисковать жизнями.

Обращение в группе «Contact Center при Миколаївській міській раді» оставила Ирина Гузий.

Авторы письма приводят доводы в пользу того, чтобы по улице Школьной появились пешеходные зоны.

— Мы просим привести улицу Школьную, на которой расположена наша станция, в безопасное состояние. На улице отсутствуют пешеходные зоны. Дети идут к станции на обочине, но в выходные наша улица превращается вообще в «автопарковку» для тех, кто приезжает на рынок «Колос» и дети вынуждены идти посреди проезжей части! Это крайне небезопасно, — из обращения.

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