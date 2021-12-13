Министерство здравоохранения приняло дополнительную дозу вакцины против COVID-19 для групп риска.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

— Министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ Минздрава №2770 от 13 декабря 2021 года по введению дополнительной дозы вакцины от COVID-19 в соответствии с рекомендацией Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) №18-10/2021-1, — говорится в сообщении.

Согласно приказу получить дополнительную дозу вакцины против COVID-19 — независимо от того, какой вакциной они прививались ранее, — рекомендуется: людям с ВИЧ-инфекцией, онкологией, после трансплантации органов, лицам, проходящим иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию, лицам с рядом других иммунодефицитных состояний

— Мы рекомендуем вводить дополнительную дозу для тех, кто имеет медицинские показания для нее в связи с тяжелыми заболеваниями, ведь их иммунная система могла не сформировать надлежащую защиту. После введения дополнительной дозы эти люди будут защищены от коронавирусной болезни, — отметил Виктор Ляшко.

Ранее сообщалось, что вакцинация третьей дозой в Украине начнется в январе-феврале 2022 года.