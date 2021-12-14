В Украине за минувшие сутки, 13 декабря, заболели COVID 7283 человека, а умерли — 387.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки госпитализировали 1123 человека, летальных исходов — 387, выздоровели — 27 130.
Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (1066), Донецкой (541), Одесской (404) областях.
За все время пандемии в Украине заболели 3 570 448 человек, выздоровели — 3 233 009, летальных случаев — 91 602.
Ранее сообщалось, что вакцинация третьей дозой в Украине начнется в январе-феврале 2022 года.
|
Где мэр Николаева?Олег Мудрак
|
Скажи мені, ким ти пишаєшся…, а сесія-та нєнастоящая, ані корупційних ризиків, ані «корупційних складових» у міській медицині немає бутиСтанислав Мартиросов
В Украине за минувшие сутки, 13 декабря, заболели COVID 7283 человека, а умерли — 387.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки госпитализировали 1123 человека, летальных исходов — 387, выздоровели — 27 130.
Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (1066), Донецкой (541), Одесской (404) областях.
За все время пандемии в Украине заболели 3 570 448 человек, выздоровели — 3 233 009, летальных случаев — 91 602.
Ранее сообщалось, что вакцинация третьей дозой в Украине начнется в январе-феврале 2022 года.