В Украине за минувшие сутки, 13 декабря, заболели COVID 7283 человека, а умерли — 387.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки госпитализировали 1123 человека, летальных исходов — 387, выздоровели — 27 130.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (1066), Донецкой (541), Одесской (404) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 3 570 448 человек, выздоровели — 3 233 009, летальных случаев — 91 602.