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Американские военно-воздушные силы уволили 27 военных за отказ от вакцинации от коронавируса.
Подробности рассказала представитель ВВС США Энн Стефанек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.
Как известно, в США военные до 2 ноября должны были вакцинироваться от коронавируса либо получить освобождение от прививки. В результате 27 летчиков стали первыми в США, кого уволили в административном порядке по причинам, связанным с вакциной.
Она сказала, что все летчики были на первом сроке службы, так что они были молодым и низшим звеном. Также, по ее словам, ни один из 27 летчиков не обращался за какими-либо льготами, медицинскими, административными или религиозными.
Несколько чиновников из других служб заявили, что, по их мнению, пока только ВВС зашли так далеко в этом процессе и выписали людей из-за отказа от вакцины.
По последним данным ВВС, более 1000 летчиков отказались от вакцинации и более 4700 просят освобождения из-за вероисповедания. По состоянию на прошлую неделю более 97% военнослужащих ВВС США уже вакцинированы.
Ранее сообщалось, что британские ученые обнаружили, что режимы двухдозовой вакцины против COVID-19 не вызывают достаточного количества антител против варианта «Омикрон», и это увеличивает вероятность количества инфекций у ранее переболевших или у вакцинированных.
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Американские военно-воздушные силы уволили 27 военных за отказ от вакцинации от коронавируса.
Подробности рассказала представитель ВВС США Энн Стефанек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.
Как известно, в США военные до 2 ноября должны были вакцинироваться от коронавируса либо получить освобождение от прививки. В результате 27 летчиков стали первыми в США, кого уволили в административном порядке по причинам, связанным с вакциной.
Она сказала, что все летчики были на первом сроке службы, так что они были молодым и низшим звеном. Также, по ее словам, ни один из 27 летчиков не обращался за какими-либо льготами, медицинскими, административными или религиозными.
Несколько чиновников из других служб заявили, что, по их мнению, пока только ВВС зашли так далеко в этом процессе и выписали людей из-за отказа от вакцины.
По последним данным ВВС, более 1000 летчиков отказались от вакцинации и более 4700 просят освобождения из-за вероисповедания. По состоянию на прошлую неделю более 97% военнослужащих ВВС США уже вакцинированы.
Ранее сообщалось, что британские ученые обнаружили, что режимы двухдозовой вакцины против COVID-19 не вызывают достаточного количества антител против варианта «Омикрон», и это увеличивает вероятность количества инфекций у ранее переболевших или у вакцинированных.