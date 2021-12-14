Американские военно-воздушные силы уволили 27 военных за отказ от вакцинации от коронавируса.

Подробности рассказала представитель ВВС США Энн Стефанек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.

Как известно, в США военные до 2 ноября должны были вакцинироваться от коронавируса либо получить освобождение от прививки. В результате 27 летчиков стали первыми в США, кого уволили в административном порядке по причинам, связанным с вакциной.

Она сказала, что все летчики были на первом сроке службы, так что они были молодым и низшим звеном. Также, по ее словам, ни один из 27 летчиков не обращался за какими-либо льготами, медицинскими, административными или религиозными.

Несколько чиновников из других служб заявили, что, по их мнению, пока только ВВС зашли так далеко в этом процессе и выписали людей из-за отказа от вакцины.

По последним данным ВВС, более 1000 летчиков отказались от вакцинации и более 4700 просят освобождения из-за вероисповедания. По состоянию на прошлую неделю более 97% военнослужащих ВВС США уже вакцинированы.

Ранее сообщалось, что британские ученые обнаружили, что режимы двухдозовой вакцины против COVID-19 не вызывают достаточного количества антител против варианта «Омикрон», и это увеличивает вероятность количества инфекций у ранее переболевших или у вакцинированных.