Глава компании SpaceX Илон Маск объявил о начале программы очистки атмосферы Земли от углекислого газа и превращении его в ракетное горючее.

Об этом пишет Укринформ.

— SpaceX запускает программу вывода CO2 из атмосферы и превращение его в ракетное топливо. Пожалуйста, присоединяйтесь, если интересно, — отметил Илон Маск.

Он подчеркнул, что эта технология будет «важной» и для освоения Марса.

Как сообщалось, 50-летний инженер, предприниматель и миллиардер Илон Маск стал победителем в номинации «Человек года-2021» по версии американского журнала Time.

В предыдущие годы он основал компании Neuralink, SpaceX, The Boring Company, сейчас является председателем совета директоров Tesla Inc. Кроме того, Илон Маск входит в совет директоров компании SolarCity, основанный его двоюродными братьями. Его разработки и создание опираются на внедрение современных технологий от денежной сферы и транспорта до освоения космоса.