В Николаеве подготовлено несколько пунктов, где во время холодов бездомные могут обогреться, поесть и получить одежду.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения департамента городского головы, пункты откроют свои двери, когда температура упадет до 5 градусов мороза.

Пункты находятся на территории центра реинтеграции бездомных граждан по улице Круговой, 47, в городских территориальных центрах социального обслуживания по улице Кузнецкой, 1/3 и улице Новостроительной. Есть еще один пункт, который работает на базе благотворительного центра «Восстановление», он находится в селе Весняное, возле Большой Коренихи.

– Один из пунктов будет работать по улице Круговой, 47, где расположен центр реинтеграции бездомных граждан. На территории заведения уже установлена палатка, где одновременно могут находиться 10 человек. Речь идет о мужчинах, ведь центр работает только с ними. В заведении также открыт изолятор, рассчитанный на пребывание людей с подозрением на ковид. Бездомные могут находиться в центре реинтеграции, однако для этого необходимо провести анализ крови, сделать тест на туберкулез и коронавирус, – рассказал директор департамента труда и социальной защиты населения Сергей Василенко.

В пунктах обогрева по улице Кузнецкой и улице Новостроительной найти спасение от мороза смогут по 10 человек, как женщины, так и мужчины.

– А если желающих попасть в наши пункты будет больше, то есть еще пункт на территории центра «Восстановление», с которым мы заключили договор. В случае необходимости туда будут направляться и женщины, и мужчины. В общей сложности центр «Восстановление» рассчитан на 150 человек, в настоящее время там находятся более 80 человек, – добавил Сергей Василенко.

Напомним, что в Первомайске готовят обеды для тех, кто оказался в сложных жизненных ситуациях. Покушать приходят как пенсионеры, так и молодые люди.